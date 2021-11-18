РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. В МБУК «СДК «Романцево» Подольска 21 ноября пройдет премьерный показ фольклорного спектакля по мотивам таймырских народных сказок «Про Солнце и Луну» в исполнении Образцового театрального коллектива «Хрустальный шар», сообщают организаторы спектакля.

Коренные народы, населяющие Таймыр, крайне малочисленны. В настоящее время их языки стали забываться, а раньше на Таймыре их употребляли повсеместно. У людей тундры не было книг и письма. Они не умели записывать свои знания, чтобы увековечить их и передать потомкам. Но у них было слово, которое обозначало суть вещей и смысл явлений.

Полуостров Таймыр, овеянный легендами и преданиями, – это регион с уникальной природой, край удивительной красоты. Не зря предки тунгусов назвали его «тамура» – дорогой, ценный. Это соответствует действительности: Таймыр богат не только природой, но и самобытной культурой коренных народов Севера.

С незапамятных времен живущие на этой земле народы из поколения в поколение передают миф о ее рождении. Его поведают в спектакле «Про Солнце и Луну».

Всех желающих ждут в 16:00 по адресу: Подольск, поселок радиоцентра «Романцево», 10. Начало в 16:00. Вход свободный. Ограничений по возрасту нет.