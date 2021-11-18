РИАМО - 18 ноя. Скончался актер из фильма «Ночной дозор» Игорь Савочкин, ему было 58 лет, сообщает «Вечерняя Москва».

О смерти артиста сообщила блогер Алеся Казанцева на своей странице в Facebook.

«Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в «Базелевсе», занимался пост-продакшеном. Люди не из нашей сферы знают его как известного актера», — отметила Казанцева.

Причиной смерти Игоря Савочкина стали проблемы с печенью. У актера случилась печеночная декомпрессия.

По данным СМИ, актер также боролся с онкологией.

Савочкин известен зрителю по ролям в фильмах «Левиафан», «Любовь под прикрытием», сериалам «Эпидемия», «Домашний арест».