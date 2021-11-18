РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Ремонт концертного зала и фойе проведут в ДК «Металлург» микрорайона Львовский Подольска в 2022 году, сообщил глава округа Николай Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Рабочие завершили ремонт зала хореографии в доме культуры «Металлург» микрорайона Львовский по программе инициативного бюджетирования. Пестов на месте рассмотрел поступившие в ходе летней избирательной кампании обращения жителей микрорайона о необходимости ремонта фасада и внутренних помещений дома культуры – речь, в первую очередь, о концертном и спортивном залах, фойе.

«Эти работы решено выполнить в 2022 году. На здании сохраним историческое панно. О том, как целесообразнее обустроить пространство за ДК – скейтплошадкой или площадкой для воркаута – посоветуемся с жителями Львовского через опрос в социальных сетях, который поручил провести территориальному отделу администрации, работающему в этом микрорайоне», - написал Пестов.