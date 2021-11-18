РИАМО - 18 ноя. Строительство аттракциона «Солнце Москвы» завершено на 80%, а прилегающий к нему многофункциональный комплекс - на 90%. Открытие объектов запланировано на первую половину следующего года, сообщает пресс-служба аттракциона.

Сейчас ведется установка внешнего обода колеса обозрения, он будет состоять из 30 спиц и 30 сегментов, уже установлены 20 спиц и 18 сегментов. Когда эта часть работы будет выполнена, строители приступят к замыканию двух частей наружного кольца. После этого все сооружение повернут на 180 градусов и начнут собирать спицы на последнем участке внешнего обода.

Строители используют особую технологию, по которой элементы наружного обода устанавливают не друг за другом, а «крест-накрест». Чтобы равномерно распределить нагрузку на центральную ось, наружный обод аттракциона поворачивают гидравлическими установками. Такой поворот затянется на 20 часов.

Когда все спицы и сегменты будут установлены, временные поддержки можно будет снять. Тогда строители приступят к регулировке обеих колец аттракциона. Затем строители приступят к установке спиц под кабины, подвес самих кабин и их подключение. После этого останется подвести электрику и настроить подсветку.

Если все системы колеса обозрения пройдут тестирование, все нештатные ситуации будут отработаны, а персонал пройдет тренинги, объект введут в эксплуатацию.

Многофункциональный комплекс проекта уже почти доделан. Здесь осталось закончить с наружной и внутренней отделкой, благоустроить внутренний двор и установить малые павильоны. Сейчас испытывают аудио оповещения и звуковую сигнализацию. В посадочном вокзале монолитные работы выполнили, осталось установить внутренние перегородки и витражи, а также подготовить к закрытию тепловой контур.

«Солнце Москвы» начали строить рядом с южным входом ВДНХ еще в 2019 году. Один оборот колеса обозрения будет занимать 18 минут и 40 секунд. Максимально в нем смогут находиться до 450 человек.

Как идет строительство колеса обозрения на ВДНХ. ВИДЕО>>