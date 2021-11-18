РИАМО - 18 ноя. Полиция Подмосковья проводит проверку обстоятельств и опрашивает участников конфликта в Пушкине, в результате которого подросток 2004 года рождения получил телесные повреждения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Информация об оказании помощи пострадавшему молодому человеку, получившему травмы, поступила в полицию 13 ноября.

По предварительным данным, повреждения подросток получил в ходе конфликта со сверстниками у торгового центра в Пушкине. Сейчас устанавливаются причины и подробности происшествия.

По результатам собранных данных и материалов правоохранители примут процессуальное решение.