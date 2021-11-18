РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Собственников и гостей в ЖК «Весенний» в Подольске попросили установить на лобовое стекло или панель своих автомобилей номер телефона для быстрой связи с владельцем авто при работе трактора в период снегопадов, сообщает УК «Импульс».

Также автомобилистам напомнили, что парковаться на проезжей части нельзя. При парковке машины вдоль проезжей части всегда необходимо оставлять место для проезда спецтехники.

В период снегопада трактор должен беспрепятственно проехать по дороге и прочистить проезд для выезда автомобилей с территории двора.