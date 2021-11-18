РИАМО - 18 ноя. Грубое нарушение должностных обязанностей стало причиной освобождения от должности замглавы Минспорта РФ Ксении Машковой. Решение принял председатель правительства страны Михаил Мишустин, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом «а» пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона «О государственной гражданской службе РФ», - говорится в официальном документе.

Машкова вступила в должность в 2020 году. До этого она работала в юридических службах разных компаний и преподавала в Юридической академии Кутафина, которую окончила.

Сам Мишустин тоже до прихода в политику преподавал – вел информатику в средней школе.