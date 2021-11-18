РИАМО - 18 ноя. Более 9,5 тыс. автобусов, свыше 550 электропоездов, около 170 автотранспортных баз и моторвагонных депо, а также более 500 станций и вокзалов на территории Подмосковья прошли специальную подготовку перед работой в зимний период, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

«Весь подвижной состав перевозчиков Подмосковья, начиная с самого многочисленного автопарка «Мострансавто» и заканчивая местными организаторами перевозок, прошел сезонное техническое обслуживание», - сказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

Она отметила, что все перевозчики Подмосковья обеспечены необходимыми материалами и техникой для бесперебойной работы общественного транспорта в зимних условиях. Специалисты провели диагностику во всех системах и оборудовании транспортных средств, влияющих на комфорт и безопасность пассажиров.

В поездах и автобусах перевели на зимний режим вентиляционные и климатические установки, а также подготовили к зиме дверные механизмы. Контроль за содержанием железнодорожной инфраструктуры в зимний сезон будет осуществляться через мобильное приложение.

Также в Подмосковье была проведена ревизия тормозной системы, рулевого управления и ходовой части автобусов. Специалисты проконтролировали глубину протектора и изношенность шин. Все водители транспорта прошли инструктаж о работе в сложных погодных условиях.

Для содержания на территории региона более 2,2 тыс. км железнодорожных путей и порядка 460 станций и платформ в зимний период подготовлено более 80 единиц снегоуборочной и очистительной техники. Проверены готовность зданий вокзалов, наличие реагентов и инвентаря. На станциях МЦД проведена проверка работы электрических систем отопления и тепловых завес.

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