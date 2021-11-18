РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 ноя. В связи с проведением ремонтных работ внутри котельной по улице Московской в Щелкове 19 ноября с 09:00 до 13:00 будет прекращена подача центрального отопления в нескольких домах, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Отопление будет отключено в домах №№68, 70, 134, 134А, 134Б, 136, 138/1, 138/3, 138/2 и в детском саду №30 «Ладушки».

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.