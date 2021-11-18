РИАМО - 18 ноя. Двое рабочих погибли на стройке на юго-востоке столицы, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Согласно данным следствия, в четверг днем на строительном объекте по улице Красноказарменной при демонтаже бытовых помещений на одно из них обрушилась бетонная стена, в которой находились рабочие. От полученных травм на месте погибли 2 рабочих - мужчина 1968 года рождения и женщина 1964 года рождения.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного управления, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается.

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