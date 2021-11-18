РИАМО – 18 ноя. Tele2 предлагает клиентам подключить домашний интернет к своему действующему мобильному тарифу и настроить оптимальную скорость. Сейчас услуга доступна жителям Москвы, Подмосковья и Тульской области. Тем самым Tele2 успешно интегрирует решения «Ростелекома» в свои продукты для достижения синергии, сообщает пресс-служба сотового оператора.

Запуск услуг проводного интернета для клиентов Tele2 – совместный проект оператора с компанией «Ростелеком». Домашний интернет как дополнение к мобильному тарифу – это пример пользы для клиентов от интеграции компаний.

Главная особенность конвергентного решения от Tele2 и компании «Ростелеком» – возможность включить услуги домашнего интернета в свой привычный тариф на мобильную связь, не меняя его. Новое предложение доступно на тарифах «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Везде онлайн», «Премиум», «Игровой» и «Безлимит».

В рамках стратегии «Другие правила» Tele2 первой на рынке начала персонализировать тарифные планы. Теперь клиенты могут добавлять к своему мобильному тарифу проводной интернет на скорости от 100 до 500 Мбит/сек. Новый продукт выделяется на рынке с точки зрения наполнения и выгодной цены. В зависимости от выбранной скорости доплата за подключение домашнего интернета составит: 200 рублей (100 Мбит/сек), 250 рублей (300 Мбит/сек) или 300 рублей (500 Мбит/сек).