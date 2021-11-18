РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Жителей подмосковного Подольска просят соблюдать правила безопасности у водоемов во время заморозков, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

С наступлением заморозков на водоемах появляется лед. Образовавшийся первый ледяной покров привлекает детей, подростков и некоторых взрослых опробовать его на прочность. Однако тонкий лед очень опасен. Для того чтобы «ледяные» трагедии не повторялись, необходимо соблюдать правила безопасности вблизи и на водоемах в осенне-зимний период.

Для того, чтобы избежать несчастных случаев на тонком льду, достаточно не выходить на него. В случае опасности можно позвонить по номеру 112. Звонок бесплатный.