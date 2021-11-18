РИАМО – 18 ноя. В январе-сентябре 2021 года оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти» – «Газпромнефть-Аэро» – заключил новые долгосрочные соглашения на заправку самолетов крупных авиакомпаний. Благодаря этому выросли розничные продажи авиатоплива в том числе в аэропорту Шереметьево – на 20%, сообщается на сайте «Газпром нефти».

Были заключены договоры с такими авиаперевозчиками, как S7, «Аэрофлот», «Нордстар», «Уральские авиалинии», «Руслайн» и Smartavia. Розничные продажи также увеличились в аэропортах Пулково (86%), Омск (62%), Толмачево (48%).

«Газпромнефть-Аэро» за 9 месяцев реализовала свыше 2,7 млн т авиационного топлива. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем заправок «в крыло» увеличился на 27% и достиг 1,6 млн тонн.

Таких показателей удалось достичь благодаря гибкой системе планирования производства авиатоплива на НПЗ «Газпром нефти». В компании отмечают, что в российских аэропортах восстанавливается внутренний пассажиропоток и растет количество международных грузовых рейсов.

«Газпромнефть-Аэро» также расширяет операционную деятельность, укрепляя сотрудничество с грузовыми авиакомпаниями, такими как «Волга Днепр», Polar Air Cargo, Atlas Air. Объем заправок карго рейсов за рубежом вырос на треть, превысив 68 тыс. тонн.

«В 2021 году рынок авиаперевозок демонстрирует устойчивые темпы восстановления. Это касается и спроса на авиатопливо в российских аэропортах. Так, по итогам 3 квартала динамика роста розничных и оптовых продаж увеличилась на 10 п. п. по сравнению с полугодовыми показателями. Благодаря широкой географии «Газпромнефть-Аэро», которая охватывает свыше 320 аэропортов в 71 стране мира, мы готовы обеспечивать полный перечень услуг по заправке «в крыло», в том числе с применением цифровых сервисов. Мы успешно внедрили блокчейн-платформу Smart Fuel, благодаря которой время взаиморасчетов сократилось с нескольких дней до 10-15 секунд. В сентябре к нашей цифровой системе подключился еще один российский аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге. В настоящий момент Smart Fuel используют несколько авиакомпаний, а число заправленных рейсов по блокчейн превысило 1 тыс.», — сказал гендиректор «Газпромнефть-Аэро» Владимир Егоров.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме «Газпром нефть», ВТБ и «Аэрофлот» заключили меморандум о сотрудничестве для развития цифровых инструментов моментальных финансовых расчетов между партнерами. Компании договорились объединить усилия по развитию системы моментальных расчетов за авиатопливо.

«Газпром нефть» первой в мире успешно внедрила собственную блокчейн-платформу для организации заправок воздушных судов - Smart Fuel.