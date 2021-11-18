РИАМО - 18 ноя. Номинантами одной из самых значимых премий в области гостиничного бизнеса Russian Hospitality Award 2021 стали 9 отелей Подмосковья. Финалистов объявят в конце декабря, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

На победу в номинации «Лучший бизнес-отель 4 звезды» заявлена «Царская деревня» из Сергиева Посада, в номинации «Лучший семейный отель» - «Царьград» из Серпухова и Cosmos Collection Izumrudny Les из Клина. Последний также участвует в номинациях «Лучший загородный отель» и «Открытие года».

В категории «Лучший загородный отель» Московскую область представят «Вишневый сад» (Истра), Palmira Garden (Видное) и «Ареал» (Ногинск). Лучшим мини-отелем могут признать Seehof Boutique Hotel из Рузского округа. А в номинации «Лучший свадебный отель» представлены сразу 2 региональные гостиницы - Seneshal (Солнечногорск) и Barvikha Hotel & Spa (Одинцовский округ).

Номинантов будут оценивать в течение месяца. Сама церемония награждения запланирована на 4 марта 2022 года, она пройдет в отеле Radisson Blu Olimpiyskiy в Москве. Премия присуждается уже 8-й год подряд, в этот раз в конкурсе участвуют 555 отелей из разных регионов страны. Во второй этап отбора попали 329 гостиниц.

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