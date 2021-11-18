РИАМО - 18 ноя. Строительство участка автомобильной дороги от улицы Лухмановская до границ с Московской областью завершено более чем на 50%, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Объект свяжет Зенинское шоссе с Косинским шоссе и позволит обеспечить стабильный скоростной режим между МКАД и границами с Подмосковьем. Для этого вдоль дороги не станут устанавливать светофоры. Эта мера призвана сделать поездки для жителей района Некрасовка более комфортными, а транзит транспорта за пределы столицы удобнее.

«Более чем на 50% выполнено строительство участка автодороги от улицы Лухмановская до границ с Московской областью. В настоящее время ведутся работы по устройству дорожного полотна, перекладке инженерных коммуникаций, строительству подземных пешеходных переходов, установке опор и монолитных плит пролетных строений искусственных сооружений», - рассказал руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

По проекту будет построено и реконструировано 12,9 км дорог. Это включает путепроводы к улицам Маресьева, Покровская и Лухмановская в районе примыкания. Также на улице Сочинская и рядом с СНТ «Зенино» в Люберцах появятся подземные пешеходные переходы. А чтобы проезжающие по дороге авто не беспокоили люберчан, возле населенного пункта установят 1,9 км шумозащитных экранов.

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