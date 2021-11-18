РИАМО - 18 ноя. Коронавирус представляет собой сложную и опасную болезнь: даже успешное перенесение заболевания не гарантирует отсутствие дальнейших осложнений. Самое опасное из них – нарушение свертываемости крови, сообщила врач-гематолог высшей категории Диана Ким.

Такое проявление постковидного синдрома может повлечь за собой тромбоз или инсульт даже через несколько месяцев после выздоровления. Осложнение может грозить как пожилым, так и молодым людям.

«У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через 3 месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес Covid-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования», – рассказала Ким в интервью радио Sputnik.

В группе риска находятся те, кто уже до болезни имел проблемы с сосудами. Для избежания тяжелых последствий рекомендуется разжижать кровь препаратами.

«Однако самостоятельно назначать себе антикоагулянты не надо. Это делается под контролем врача. Эти препараты не совсем безобидные, поэтому не стоит их самому себе назначать», – подчеркнула Ким.

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