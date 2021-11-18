РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. Сотрудники полиции Люберец провели для учащихся 10-11 классов гимназии №5 городского округа урок профориентации, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое».

Школьникам рассказали о работе в органах внутренних дел и об учебе в Московском университете МВД России им. В. Я. Кикотя. Слушателям вручили информационные брошюры. В ходе беседы сотрудники ответили на интересующие старшеклассников вопросы, связанные с поступлением в университет и требованиями, которые предъявляются к будущим сотрудникам органов внутренних дел.

Ребятам таже рассказали и о последующем трудоустройстве в МУ МВД России «Люберецкое» после окончания профильного вуза.