РИАМО - 18 ноя. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья составило рейтинг лучших перевозчиков общественного транспорта по итогам III квартала 2021 года, в тройку лидеров списка вошли: ИП Максимов Е.С. из Сергиво-Посадского округа, а также ООО «Автотрансмобил» из Раменского округа и ИП Лебедева О.Б. из Сергиево-Посадского округа, сообщает пресс-служба ведомства.

«Рейтингование перевозчиков позволяет нам оценить транспортную работу всех перевозчиков региона и в случае необходимости принять соответствующие меры. Наша основная задача – обеспечить жителей комфортными и безопасными поездками», - сказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

Она отметила, что основными критериями при оценке перевозчиков для рейтинга являются выполнение рейсов и соблюдение расписания, соблюдение ПДД и отсутствие аварий по вине водителей.

Также в число важных критериев входят наличие расписаний маршрутов на остановках, соответствие транспортных средств общему брендингу Подмосковья, наличие жалоб на работу перевозчика на портал «Добродел» и административных правонарушений со стороны перевозчиков.

Помимо основной тройки лидеров, в рейтинг лучших перевозчиков также попали ООО «Меридиан» из Рузского округа, АО «Мострансавто», ООО «Альфа-Мобил» из Раменского округа, а также ИП Лебедева И.С. из Сергиево-Посадского округа, ООО «АвтоТранс» из Балашихи, ООО «ТК Велес» из Можайского округа и ИП Ясюк Д.А. из Наро-Фоминского округа.

Минтранс Подмосковья оценивает работу перевозчиков общественного транспорта по 10 критериям в каждом квартале года. Работа транспортных компаний, занявших последние позиции в общем рейтинге, рассматривается на рабочей группе с представителями ведомства, администраций городских округов, правоохранительных и надзорных органов.