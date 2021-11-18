РИАМО - 18 ноя. На дорогах столицы образовались пробки в 8 баллов из 10 возможных, основные трудности наблюдаются на центральных улицах, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Трудности в движении образовались на Болотной, Софийской, Кремлевской набережных, Лубянском проезде, улице Солянка, а также на вылетных магистралях.

Помимо этого, пробки возникли у станций метро «Таганская», «Парк Культуры», «Китай-город», «Лубянка» и т.д.

В 18 часов прогнозируется увеличение загруженности московских дорог до 9 баллов, в 21 час – снижение до 4 баллов.