РИАМО - 18 ноя. Из-за мокрого снега и гололедицы в Москве и Подмосковье с 3 часов до 21 часа 20 ноября объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду. Синоптики прогнозируют налипание мокрого снега, что может создать сложную ситуацию на дорогах.

Такой же уровень погодной опасности будет действовать в Ивановской, Владимирской, Орловской, Рязанской и Ярославской областях.

В Москве и области 20 ноября ожидаются рекордный снегопад с дождем и понижение атмосферного давления. Осадки в регион принесет ныряющий циклон «Ульрих». Погода начнет ухудшаться уже в пятницу, в субботу пойдет мокрый снег, дождь, усилится ветер до 13-18 м/с. Атмосферное давление упадет до 716 мм рт. ст. (на 28-30 единиц ниже нормы).

Циклон «Ульрих» принесет в Московский регион сильнейший снегопад>>