РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. Жители городского округа Люберцы на странице mylubertsy в Instagram сообщили о сносе здания завода сельскохозяйственных машин имени Ухтомского на Октябрьском проспекте.

По словам очевидцев, завод снесли в четверг утром.

«Сегодня в 9:15 проезжала. Стоял желтый экскаватор и ковшом отламывал», - сообщила корреспонденту портала «РИАМО в Люберцах» очевидец.

Администрация городского округа Люберцы ситуацию пока не прокомментировала.