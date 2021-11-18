РИАМО - 18 ноя. Итальянская компания «Барилла», которая строит мельницу в особой экономической зоне «Ступино Квадрат» городского округа Ступино, стала резидентом, сообщает пресс-служба регионального Минивеста.

«Инвестпроект с объемом инвестиций более 4 млрд рублей предполагает создание мельницы для производства муки из твердых сортов пшеницы. Выпускаемая продукция послужит дополнительным сырьем для развития производственной деятельности группы «Барилла» по выпуску макаронных изделий в Подмосковье», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что новое предприятие обеспечит работой около 40 человек.

Компания намерена приобретать пшеницу у российских компаний. Продукция будет соответствовать всем стандартам.

В Солнечногорске у компании уже есть завод, на котором производят макароны и сэндвичный хлеб.

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