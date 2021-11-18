РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 18 ноя. Ученик лицея №2 в Дзержинском Данила Бугаевский одержал победу в финале всероссийского конкурса «Большая перемена» и выиграл миллион рублей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Финал конкурса проходил в «Артеке». Команда лицеиста разрабатывала проект по теме «Образовательные технологии».

«Мы придумали проект по созданию профильных классов на основе частных компаний. У нас в команде были ребята с Московской области, Кузбасса, Ярославля и Ямало-Ненецкого округа, но всех объединяла одна проблема: отсутствие профильной подготовки в своих школах. Так и родилась идея сделать именно этот проект», - сказал Бугаевский.

Он добавил, что проект команда создала за 6 часов непрерывной работы.

«Сказать честно, я ожидал победы: я делал все, чтобы победить, вкладывался на максимум, ведь для меня действительно было важно доказать себе, что я могу достичь этого», - добавил Бугаевский.

Наставники победителей получат по 150 тысяч рублей и путевку в крымский санаторий.