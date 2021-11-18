РИАМО - 18 ноя. Московский областной суд рассмотрит дело в отношении 5 мужчин, обвиняемых в совершении разбойного нападения на коттедж и убийстве его владельца в Истре, сообщает пресс-служба областного ГСУ СК России.

В зависимости от роли и степени участия каждого в совершении преступления их привлекут к ответственности по нескольким статьям.

Нападение произошло 21 октября 2020 года в деревне Ефимоново округа Истра. Обвиняемые вторглись на территорию загородного дома 65-летнего москвича в масках и с оружием.

Хозяин дома попытался отстреливаться из травматического пистолета. Двое из обвиняемых выстрелили ему в живот из ружья и пистолета, убив его на месте.

По информации следствия, в 2018 году обвиняемые уже нападали на дом жертвы, в 2019 была совершена кража денег из коттеджа. Однако найти их тогда не удалось. В результате в одно производство объединили 9 дел. Дело в отношении одного сообщника выделили в отдельное производство, его уже осудили на 10 лет.

Злоумышленники признались в преступлении, у них провели обыски, изъяли оружие. Следствие провело несколько экспертиз, уголовное дело составило 31 том.

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