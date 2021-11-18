РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 ноя. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 23 новых случая Covid-19, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 8 804 случая инфицирования, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 1 407 случаев коронавирусной инфекции.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 566 839 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 9 750 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 497 920 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу по номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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