РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 ноя. Поломки оборудования в парке им. Карбышева в поселке Нахабино подмосковного Красногорска подрядчик устранит в рамках гарантийных обязательств, сообщили в администрации горокруга.

Временно исполняющий полномочия главы горокруга Дмитрий Волков в своем Instagram-аккаунте сообщил, что дал поручение устранить недочеты в благоустройстве парка им. Карбышева. В частности, требуется отремонтировать качели.

Пользователь euvysh поинтересовался в комментариях к посту, какие работы провели в парке.

В администрации округа пояснили, что в нынешнем году отремонтировали существующие и обустроили новые пешеходные дорожки, установили площадку воркаута и детскую игровую площадку, возвели зону амфитеатра и зону с качелями под навесом.

Поломка оборудования произошла в результате нарушения условий эксплуатации (вандальные действия). Данные поломки устраняются подрядной организацией, производившей монтаж оборудования, в рамках гарантийных обязательств.