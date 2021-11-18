РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Комиссия не выявила нарушений в ремонте подъездов одного из домов на улице 50 лет ВЛКСМ в Подольске в ходе проверки, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудниками комитета по делам молодежи администрации городского округа 17 ноября совместно с представителями управляющей компании «МУЖРП №5» была проведена проверка качества ремонтных работ в подъездах одного из домов на улице 50 лет ВЛКСМ.

В рамках проверки нарушений не выявлено. Подъезды приведены к нормативному состоянию.