РИАМО - 18 ноя. Подмосковным автомобилистам напомнили, что в субботу, 20 ноября, ожидается сильнейший снегопад. В этот день лучше отказаться от управления автомобилем, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

В субботу придет один из сильнейших снегопадов за последние 73 года. Ожидается выпадение мокрого снега и дождя. Выпадет четверть от месячной нормы количества осадков. Также будет дуть ветер с порывами 18-23 м/с.

«Призываю автомобилистов в сильный снегопад отказаться от поездок на личном транспорте, особенно неопытным водителям. Ни в коем случае не выезжать на дороги на летней резине. Это позволит не ухудшать дорожно-транспортную ситуацию, избежать заторов и ДТП, а также дорожным службам быстрее выполнить работы по уборке проезжей части», - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Если нет возможности отказаться от личного транспорта, то стоит соблюдать за рулем внимательность, не превышать скорость движения, заранее подготовить авто к поездке в непогоду.

Пешеходам в непогоду нужно надевать светоотражающие элементы на одежде, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам.

Все дорожные службы Подмосковья мобилизованы для обеспечения бесперебойного содержания дорог в период снегопадов. В зимний сезон в уборке и очистке региональных и муниципальных дорог будет задействовано порядка 4 тыс. единиц техники и свыше 1 млн тонн противогололедных материалов.

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