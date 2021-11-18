РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 ноя. Временно исполняющий полномочия главы подмосковного Красногорска Дмитрий Волков поручил запустить лифт для маломобильных групп населения на набережной в микрорайоне Павшинская пойма, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Рабочий выезд руководителя муниципалитета в микрорайон состоялся в четверг. Вместе с профильными руководителями Волков осмотрел набережную, где недавно завершился третий этап благоустройства в рамках президентского нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

«Стало красиво и стильно, но остались направления, которые требуют доработки. Первый же вопрос от жительницы – когда начнет работать лифт для мам с колясками и маломобильных групп населения? Дал поручение в кратчайшие сроки запустить в работу подъемник: бюрократические нюансы не должны влиять на комфорт жителей», – подчеркнул Волков.

Кроме того, в кратчайшие сроки руководитель муниципалитета поручил предусмотреть освещение новой спортивной площадки, а также устранить недочеты, зафиксированные в ходе осмотра.

В завершение участники выездного совещания осмотрели земельный участок, расположенный в конце набережной. По решению суда участок отведен под строительство образовательных учреждений, и в ближайшее время здесь начнется возведение воспитательно-образовательного комплекса, включающего в себя школу на 1,5 тыс. мест и детский сад на 200 воспитанников.