РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в четверг проверил готовность техники и рабочих управляющей компании «Самолет-Сервис» к зиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Компания обслуживает 59 домов – микрорайон новый, объем работы большой. Есть замечания по количеству специализированной техники: в случае обильных снегопадов с уборкой УК не справится. Эти вопросы руководство компании должно решить в кратчайшие сроки», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что все службы должны быть готовы на 100% к экстремальным погодным условиям.