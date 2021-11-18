РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 ноя. Михаил Ежокин в четверг вступил в должность главы Домодедова. Торжественная церемония прошла в администрации муниципалитета, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

«Вступая в должность главы городского округа Домодедово, клянусь уважать и защищать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию РФ, законы Российской Федерации и Московской области, уставы Московской области и городского округа Домодедово, верно служить жителям городского округа и с достоинством выполнять возложенные на меня обязанности главы городского округа Домодедово», - сказал Ежокин.

Он поблагодарил за поддержку совет депутатов Домодедова и жителей городского округа. Ежокин отметил, что быть главой - это большая ответственность, в первую очередь перед жителями.

«Залог успеха - это диалог с людьми. Актив округа, общественные организации проводят колоссальную работу с жителями на добровольных началах. Считаю важным продолжать развитие института общественных помощников главы», - добавил он.

Новый глава отметил, что в округе сформирована сильная команда, реализовано множество поектов, и он будет прилагать все усилия, чтобы держать эту высокую планку.

Заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная зачитала поздравление от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Уважаемый Михаил Анатольевич, поздравляю вас с вступлением в должность главы городского округа Домодедово. Вы принимаете под руководство одну из флагманских территорий Подмосковья, с сильной командой и серьезными инвестиционными планами. <...> Надеюсь, что вы проявите лучшие профессиональные и деловые качества и с поддержкой команды достойно справитесь с любыми трудностями», - сказала она.

Ежокина также поздравили сенатор Совета Федерации, экс-глава Домодедова Александр Двойных, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский и другие.