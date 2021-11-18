РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 ноя. Врачи первой горбольницы подмосковного Красногорска спасли 99-летнюю пациентку с тромбозом сосуда, питающего кишечник, сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

В Красногорскую городскую больницу №1 поступила 99-летняя женщина с болями в животе. До вызова бригады скорой помощи она 8 часов пыталась самостоятельно купировать боль, но когда уже стало невыносимо терпеть, женщина обратилась за медицинской помощью.

После сбора анамнеза и проведенных обследований у пациентки заподозрили острый тробмоз сосуда, питающего кишечник. Выявили признаки ишемии - кислородного голодания, но некроза кишечника не было. Врачи больницы приняли решение провести эндоваскулярную операцию для восстановления проходимости сосуда.

«Пациентке была проведена экстренная ангиография, при которой выявлен тромбоз верхней брыжеечной артерии. При помощи специальных тонких катетеров и проводников, сделав прокол, через плечевую артерию мы удалили тромб», - сказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Андрей Ларин.

Операция прошла успешно. Уже через несколько дней кишечник полностью восстановился. Сейчас женщина выписана.