РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. В Подольске комиссия обследовала многоквартирный дом на Красногвардейском бульваре, управляющей компании дали срок на устранение выявленных нарушений по содержанию дома, сообщает комитет по ЖКХ администрации округа.

Отдел муниципального жилищного контроля администрации округа по обращению жителей провел обследование многоквартирного дома №21 на Красногвардейском бульваре с выездом на место. В ходе обследования установили, что в подъездах чисто, уборка выполняется управляющей организацией МУП городского округа Подольск «ДЕЗ» в соответствии с графиком. Подвальное помещение в удовлетворительном состоянии, подтоплений и постороннего запаха нет. Насекомых и грызунов в подвале и местах общего пользования не выявили, ранее там провели дератизацию и дезинсекцию.

В ходе обследования выявили ряд нарушений в части содержания дома управляющей организацией МУП «ДЕЗ». Управляющей организации дали указания устранить выявленные замечания в установленные сроки.

В 2015 году в районе квартиры №13 произошло частичное разрушение фасада на парапете. Управляющая организация локализовала разрушение.

В ходе подготовки к отопительному сезону 2021-2022 гг. управляющая организация сделала текущий ремонт инженерных систем. Заменила части системы канализации длиной 16 метров, холодного водоснабжения длиной 10 метров с запорной арматурой, горячего водоснабжения длиной 41 метр с запорной арматурой, системы отопления длиной 25 метров с запорной арматурой.