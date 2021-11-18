РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 18 ноя. В рамках программы «Безопасный регион» национального проекта «Цифровая экономика» в Дзержинском в текущем году установили 99 камер видеонаблюдения, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Всего в городском округе установлены 483 камеры.

Видеонаблюдение — это большое подспорье для правоохранительных органов. Так, 57% преступлений раскрыто благодаря системе «Безопасный регион». Квартирных краж в домах, где установлено видеонаблюдение «Умный домофон», в текущем году не зафиксировано.

В 2022 году в Дзержинском дополнительно планируют установить около 50 камер видеонаблюдения.

В Московской области в системе «Безопасный регион» работает около 80 тыс. видеокамер в парках, скверах, на домах и подъездах, дорожных развязках и перекрестках.