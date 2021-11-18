РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 ноя. Москва и Подмосковье разрабатывают общую систему экомониторинга, в рамках которой столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды установил на территории области 15 постов экомониторинга. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

В четверг Разин совместно с руководителем департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антоном Кульбачевским рассказали журналистам о работе автоматических станций контроля загрязнения атмосферы на примере поста, установленного на территории школы №12 подмосковного Красногорска.

«В рамках совместной экологической повестки мы с городом Москвой выстраиваем новую систему мониторинга качества воздуха. Воздух не имеет административных и территориальных границ. И важно, чтобы качество воздуха и в Москве, и в Подмосковье было достойным, комфортными для жизни», - сказал Разин.

По его словам, для контроля столица и Подмосковье создают совместную систему.

«Мы видим один из 15 постов, которые установлены с помощью города Москвы. Вообще в этом году в Московской области уже установлены 119 постов. Еще 87 будет установлено до конца года», - добавил Разин.

Он подчеркнул, что систему будут развивать и дальше. В области запланирована установка не менее 300 стационарных постов в ближайшие 2 года. Основная задача программы – снизить количество выбросов действующих предприятий минимум на 10% для того, чтобы улучшать качество воздуха.

Министр добавил, что в случае, если станция фиксирует превышение нормативов загрязнения воздуха, она передает данные в центр обработки информации. По сигналу выезжает мобильная лаборатория, которая ищет источник загрязнения по маркерным веществам.

«Дальше принимается решение – в краткосрочном периоде административного характера, о привлечении к ответственности вплоть до ограничения деятельности предприятия, в долгосрочном – вырабатываются программные мероприятия по модернизации либо закрытию тех или иных точек», - пояснил Разин.

В качестве примера он привел битумный завод в Волоколамске, который после модернизации не доставляет проблем жителям.

При этом, по его словам, существенный «вклад» - в Подмосковье около 60% - в загрязнение воздуха вносит автомобильный транспорт.

Качество воздуха зависит от метеорологических условий. Посты экомониторинга оценивают качество по 9 параметрам и определяют метеоданные.