РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. В преддверии Нового года «Почта России» подготовила конкурс писем для люберецких болельщиков российской сборной по футболу, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В рамках конкурса «Письмо сборной» жители смогут поддержать спортсменов или рассказать историю из жизни, связанную с футболом. Победители получат мячи и футболки с автографами команды.

Отправить письмо можно 3 способами. Бумагой - письмом до востребования по адресу: 115172, Москва, ул. Народная, дом 9, в строке получателя необходимо указать «Конкурс «Почта сборной». Также можно написать письмо в электронном виде на адрес: pochtasbornoy@rfs.ru или через форму на сайте: pochta.rfs.ru.

Заявки принимают до 10 января следующего года.