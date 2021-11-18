РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 ноя. Врачи первой горбольницы подмосковного Красногорска спасли женщину, которая случайно проглотила острую рыбью кость, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

В Красногорскую больницу №1 поступила женщина с жалобами на боль за грудиной и с затрудненным глотанием. Выяснилось, что пациентка ела уху и во время ужина почувствовала острую боль. Сначала женщина выпила воды – проблему это не решило, тогда пациентка обратилась за медицинской помощью в больницу.

«При выполнении гастроскопии в грудном отделе пищевода на расстоянии 25-26 см визуализировалось инородное тело, перекрывающее просвет пищевода и частично вклинившееся в его стенки. При детальном осмотре было определено, что это рыбья кость с острыми краями размером 1 на 1,5 сантиметра», - сказал заведующий эндоскопическим отделением Красногорской больницы №1 Чингис Шагаев.

Врач пояснил, что на дистальный край эндоскопа был надет колпачок, инородное тело схвачено щипцами, и его острые края были заведены в колпачок для безопасного извлечения. На месте дефектов установлены эндоскопические клипсы. После прохождения терапии пациентка выписана.

По его словам, края рыбьей кости были острые, как лезвие, и пациентке повезло, что после обильного питья инородное тело не сдвинулось с места. Ведь если бы зацепившуюся кость удалось протолкнуть, она бы могла привести к перфорации пищевода - нарушению целостности его стенки.

«Поэтому при подозрении на инородное тело не нужно пытаться достать его самостоятельно или заесть, чтобы сдвинуть в кишечник. Необходимо обратиться за медицинской помощью», - заключается в материале.