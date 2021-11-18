РИАМО - 18 ноя. Мособлдума внесла изменения в закон о патентной системе налогообложения в Подмосковье, которые направлены на обеспечение компенсации муниципалитетам выпадающих доходов в следующем году, передает корреспондент РИАМО.

В Подмосковье установлены размеры потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода по видам предпринимательской деятельности (ПВГД), в отношении которых применяется патентная система налогообложения. Налог, взимаемый в связи с применением этой системы, является одной из доходных статей муниципальных бюджетов.

С 1 января 2021 года индивидуальным предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения, предоставлено право уменьшать сумму своего патента на размер уплаченных страховых взносов. Если с 1 января 2022 года не увеличить размер ПВГД, то произойдет выпадение доходов муниципальных бюджетов на сумму около 225 млн рублей.

В целях компенсации выпадающих доходов принятым документом устанавливается индексация предельной величины потенциально получаемого предпринимателями годового дохода.

Общее количество индивидуальных предпринимателей в Московской области составляет 71,4 тыс.