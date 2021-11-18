РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. В Подольске оптимизируют проект строящегося Николького храма в микрорайоне Кузнечики, в настоящее время там идут внутренние отделочные работы одного из нижних приделов и подготовка к ремонту гидроизоляции фундамента и дренажа, сообщается в группе «Никольский храм г. Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Недавно в администрации округа прошло совещание, на котором затронули вопросы завершения строительства Никольского храма. В нем приняли участие глава округа Николай Пестов, архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, благочинный Подольского церковного округа протоиерей Олег Сердцев и другие заинтересованные лица.

По итогам встречи приняли решения по оптимизации проекта строящегося храма. Также привлекли благотворителей к участию в строительстве.

В настоящее время силами прихода храма ведутся работы по организации временного благоустройства части территории для удобства прихожан. Также внутренние отделочные работы одного из нижних приделов и подготовка к ремонту гидроизоляции фундамента и дренажа.

Руководство храма поблагодарило молитвенников и благодетелей за помощь.