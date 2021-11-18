РИАМО - 18 ноя. На закупку препаратов для лечения животных направят часть средств, собранных в ходе благотворительной акции «Добро между строк», сообщила на пресс-конференции в РИАМО соучредитель центра реабилитации временно бездомных животных «Юна» Елена Синаюк.

Сеть книжных магазинов «Читай-город», фонд «Нужна помощь», издание «Такие дела» и рекламное агентство Nectarin запустили благотворительный проект «Добро между строк». В рамках акции любой желающий может на сайте книжной сети заказать книги из специальной подборки. 10% с таких продаж «Читай-город» направит на благотворительность.

Одним из фондов, которым будет оказана поддержка, стал центр реабилитации временно бездомных животных «Юна». Сейчас на попечении организации находятся 300 животных. Многим из них требовались операции или только предстоит их провести. Собранные в рамках проекта «Добро между строк» деньги руководство центра намерено направить на закупку препаратов и клинические исследования.

«Мы верим, что каждое животное имеет шансы на счастливую жизнь и новый дом. Для нас очень важна эта помощь, ваша поддержка», – отметила Синаюк.

Также средства в рамках проекта получат фонд медицинских решений «Не напрасно», направленный на профилактику заболеваний и повышения качества лечения пациентов, и фонд помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета «Подсолнух».

Ассортимент акции опубликован на сайте «Читай-города».