РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 ноя. На рабочей встрече председателя комитета по образованию Ольги Кудряшовой и благочинного Щелковского церковного округа протоиерея Андрея Ковальчука подписано соглашение о сотрудничестве, сообщается на сайте администрации городского округа.

В ходе встречи поднимались вопросы о взаимодействии храмов благочиния с образовательными учреждениями и работе православных гимназий на территории округа. Также был подписан план совместной работы на 2022 год.

Встреча прошла в Троицком соборе города Щелково.