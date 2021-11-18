РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. В городском округе Люберцы строительство корпуса к школе №59 на улице Заречной в деревне Марусино завершат более 150 рабочих, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Для завершения строительных работ привлекли свыше 150 человек и 2 единицы техники. В настоящий момент они выполняют внутреннюю отделку помещений, монтаж инженерных сетей и благоустройство. В здание поставляют мебель и оборудование.

Корпус сможет принять 400 учеников средних и старших классов. Площадь здания – более 9 тыс. кв. м. В пристройке откроют лаборатории, мастерские, актовый зал, столовую и медицинский кабинет. На территории нового корпуса установили спортивные и игровые площадки, беговые дорожки и места для отдыха.

Здание планируют ввести в эксплуатацию в декабре текущего года.