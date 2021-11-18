РИАМО - 18 ноя. В субботу в Подмосковье и столице ожидается сильный снегопад с дождем, атмосферное давление также понизится до рекордного значения. На погоду повлияет ныряющий циклон «Ульрих», сообщается на сайте «Метеовести».

Погода начнет ухудшаться с пятницы. В этот день будет облачно с небольшими прояснениями. Температура воздуха днем будет варьироваться от 0 до плюс 2 градусов в Москве и от минус 2 до плюс 3 градусов в области. Скорость юго-западного ветра составит 5 метров в секунду.

В субботу ожидаются обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а ветер усилится до 13-18 метров в секунду, из-за чего жителям региона может показаться, что на улице легкий мороз. Для Москвы мокрый снегопад в субботу станет одним из сильнейших за всю историю метеонаблюдений в городе с 1948 года и может побить рекорды 1954, 2004 и 2010 годов.

Помимо того, атмосферное давление упадет до рекордно низкого показателя. В субботу днем в Москве оно понизится с 736 мм ртутного столба до 716 мм, что почти на 28-30 единиц ниже нормы и на 5-6 единиц ниже абсолютного суточного рекорда низкого давления для 20 ноября, которое зафиксировали в столице в 2008 году. Действующий рекорд низкого атмосферного давления в Москве для 20 ноября составляет 721,8 мм ртутного столба.

Из-за сильного падения давления жители столицы смогут испытать ощущение, сравнимое с нахождением на высоте в 300 метров, что похоже на подъем на небоскребы «Москва-Сити».

При этом уже в воскресенье атмосферное давление резко вырастет до 731 мм ртутного столба – такое явление синоптики называют барической «пилой» из-за оказания сильнейшего влияния на самочувствие метеозависимых людей.