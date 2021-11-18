РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Поисковикам из Подольска вручили новые металлоискатели на торжественном закрытии поискового сезона в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти-2021» в Доме Правительства Московской области, сообщает комитет по делам молодежи администрации Подольска.

17 ноября в Доме правительства Московской области состоялось торжественное закрытие поискового сезона в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти-2021». Ежегодно в ходе акции проводят экспедиции по поиску останков погибших бойцов и командиров РККА, перезахоронение останков, установление имен погибших, розыск их родственников и передачу обнаруженных личных вещей погибших.

В фойе Мособлдумы организовали выставку «Волонтерская рота» с экспонатами находок. Также прошло награждение лучших поисковиков.

Представителям Подольского военно-патриотического объединения «Память» Игорю Красильникову и Дмитрию Шипилову от Поискового движения России торжественно вручили металлоискатели.

В этом году поисковики нашли останки 108 солдат Красной Армии, погибших при обороне Москвы.

Торжественная церемония захоронения запланирована на весну 2022 года.