РИАМО - 18 ноя. Депутаты Московской областной думы приняли в первом чтении законопроект, предоставляющий право обманутым дольщикам на получение бесплатной юридической помощи, передает корреспондент РИАМО.

«Вопрос защиты прав граждан, вложивших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области, по-прежнему остается актуальным. В большинстве случаев пострадавшие граждане остаются один на один с необходимостью решения юридических вопросов», - сказала старший помощник прокурора Московской области по взаимодействию законодательными (представительными) и исполнительными органами региона, органами местного самоуправления Александра Русина.

Она отметила, что многие из пострадавших граждан не имеют юридического образования и из-за этого вынуждены тратить деньги на получение консультаций и на подготовку необходимых документов.

«У нас появилась категория, которая требует помощи со стороны государства. Поэтому прокурор вышел с инициативой, которая была всеми одобрена», - рассказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

По словам Баранова, планируется, что закон вступит в силу с 1 апреля следующего года.