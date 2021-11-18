РИАМО - 18 ноя. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что в середине следующего года показатели заболеваемости и смертности по Covid-19 сравнятся с показателями гриппа, сообщает kp.ru.

Однако это произойдет только в том случае, если не появятся еще более заразные штаммы вируса.

Кроме того, Гейтс считает, что в будущем коронавирус станет не опаснее сезонного гриппа благодаря выработке коллективного иммунитета за счет большого числа вакцинированных людей и тех, кто уже перенес болезнь.

Также Гейтс выразил надежду, что в следующем году будет решена проблема поставок вакцин во всех странах.

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