РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 ноя. В подмосковном Королеве 22 ноября пройдет открытая тренировка по импровизации, сообщается на странице молодежного центра «Космос» в Instagram.

22 ноября в 18:00 все желающие смогут попробовать свои силы в одном из самых сложных жанров сценического выступления. В интерактивном павильоне «Космос» состоится открытая тренировка по импровизации от клуба юмора и импровизации «Ex_promt».

Зарегистрироваться на мероприятие можно в direct на странице молодежного центра в Instagram.