РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. В подольский хоккейный клуб «Витязь» перешел нападающий Степан Старков, а один из игроков уйдет в «СКА», сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

В подольский клуб переходит нападающий Старков, а в обмен в систему питерского «СКА» уходит Семен Демидов. Контракт заключен до 2023 года.

Старков нападающий. Его рост 186 сантиметров, вес 86 килограммов. Родился 18 июня 1999 года в Шебекино Белгородской области. В Белгородской области начал заниматься хоккеем, а в 9 лет с семьей переехал в Москву. Воспитанник столичных школ хоккея «Спартак», «Русь», «Марьино», играл также за «ФСО Хоккей Москвы». Степан выступал в составе юниорской сборной России, он является обладателем бронзовой медали молодежного чемпионата мира 2019 года.