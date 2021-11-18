РИАМО - 18 ноя. 18 ноября заместителем председателя правительства Московской области стал Георгий Филимонов. Ранее, 15 ноября, его кандидатуру представил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с зампредами регионального правительства и руководителями муниципальных образований.

На новой должности Филимонов будет курировать Минсельхозпрод и Комлесхоз.

Георгий Юрьевич Филимонов — политолог, общественный деятель. Родился в 1980 году, в 2003 окончил факультет гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов по специальности «международные отношения», а в 2007 защитил кандидатскую диссертацию на тему «Внешняя культурная политика США как компонент «мягкой силы».

С 2005 по 2009 год Георгий Юрьевич работал в администрации президента советником управления по внешней политике. Участвовал в информационно-аналитическом и организационном обеспечении деятельности президента, подготовке внешнеполитических мероприятий с участием президента.

С 2009 по 2014 год Филимонов занимал руководящие должности в корпоративном секторе. В ноябре 2009 года Георгий Юрьевич стал доцентом кафедры теории и истории международных отношений РУДН, а в январе 2011 года — заместителем заведующего кафедрой. С января 2014 по май 2017 Филимонов был директором Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. С 2015 года — действительный член Академии военных наук.

Георгий Юрьевич — автор многочисленных научных статей о государственных переворотах, информационных войнах, внутренней и внешней политике России. Филимонов является заслуженным мастером спорта России, неоднократным чемпионом России, Европы и мира по кикбоксингу, победитель и призер турниров по ряду других боевых искусств.

Награжден президентом за заслуги в подготовке и проведении саммита «Группы восьми» в Санкт-Петербурге в 2006 году.