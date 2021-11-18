РИАМО - 18 ноя. Выставка «Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России» откроется в Серпуховском историко-художественном музее в Подмосковье 26 ноября. Об этом сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Искусство голландских мастеров погружает нас в совершенно другую атмосферу - счастья, дает возможность отвлечься от того, что происходит за стенами в реальном мире», - сказала Харламова.

На выставке будут представлены 80 работ из частных коллекций, а также музеев Нижнего Новгорода, Курска, Ульяновска, Татарстана, Москвы.

Директор Серпуховского музея Жанна Алейникова рассказала, что выставка будет интерактивной. Так, для некоторых экспонатов были записаны музыкальные дорожки, которыми посетители смогут управлять для создания своего звучания картины. Также для ряда произведений были подобраны парфюмерные ароматы, передающие атмосферу картин.

В рамках выставки пройдут различные вебинары, музыкальные концерты, мастер-классы, викторины и лекции. Они будут касаться не только живописи, но и истории Голландии XVII века. Для детей подготовят путеводители, которые помогут в игровой форме понять художественные произведения.

Выставка голландской живописи будет работать до 10 апреля 2022 года. Для покупки билета можно будет использовать «Пушкинскую карту».